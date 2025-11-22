Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |13:58 WIB
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah saham melaporkan penguatan signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode perdagangan 17-21 November 2025.

Saham PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi pada pekan ini. BUKK melesat 95,43 persen dari Rp985 menjadi Rp1.925 per saham, menurut statistik, Sabtu (22/11).

Berdasarkan data statistik mingguan, saham PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) juga meningkat 58,49 persen dari Rp530 ke Rp840. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) juga mencatat penguatan 56,34 persen dari Rp142 menjadi Rp222.

Kenaikan besar lainnya terjadi pada PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM), yang bertambah 54,60 persen dari Rp815 ke Rp1.260. PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turut menguat 47,78 persen dari Rp1.800 ke Rp2.660.

PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) mencatat peningkatan 43,90 persen dari Rp123 menjadi Rp177, sementara PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) bergerak 42,45 persen dari Rp212 ke Rp302.

Secara keseluruhan, perdagangan saham di BEI pekan ini mencatat pola yang bervariasi. IHSG menguat 0,52 persen ke level 8.414,352 dari 8.370,436 pada pekan sebelumnya. 

Namun, aktivitas transaksi justru menurun, dengan rata-rata volume harian turun 27,20 persen menjadi 39,28 miliar lembar saham,

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180673/saham_top_gainers-Hm7D_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180630/ihsg_sepekan_melemah-ph39_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement