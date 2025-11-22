10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen

JAKARTA - Sejumlah saham melaporkan penguatan signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode perdagangan 17-21 November 2025.

Saham PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi pada pekan ini. BUKK melesat 95,43 persen dari Rp985 menjadi Rp1.925 per saham, menurut statistik, Sabtu (22/11).

Berdasarkan data statistik mingguan, saham PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) juga meningkat 58,49 persen dari Rp530 ke Rp840. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) juga mencatat penguatan 56,34 persen dari Rp142 menjadi Rp222.

Kenaikan besar lainnya terjadi pada PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM), yang bertambah 54,60 persen dari Rp815 ke Rp1.260. PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turut menguat 47,78 persen dari Rp1.800 ke Rp2.660.

PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) mencatat peningkatan 43,90 persen dari Rp123 menjadi Rp177, sementara PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) bergerak 42,45 persen dari Rp212 ke Rp302.

Secara keseluruhan, perdagangan saham di BEI pekan ini mencatat pola yang bervariasi. IHSG menguat 0,52 persen ke level 8.414,352 dari 8.370,436 pada pekan sebelumnya.

Namun, aktivitas transaksi justru menurun, dengan rata-rata volume harian turun 27,20 persen menjadi 39,28 miliar lembar saham,