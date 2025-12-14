Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Proyeksi IHSG Tembus 9.000, OJK Tekankan Fundamental dan Stabilitas Pasar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |10:09 WIB
Proyeksi IHSG Tembus 9.000, OJK Tekankan Fundamental dan Stabilitas Pasar
Proyeksi IHSG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mampu menembus level 9.000 di akhir tahun 2025.

Menanggapi proyeksi tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi menyebut bahwa OJK melihat penguatan IHSG sepanjang 2025 didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang relatif solid, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan stabilitas sektor keuangan. 

“Namun demikian, pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh dinamika global dan sentimen pasar,” kata Inarno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Adapun, OJK tidak menetapkan target indeks tertentu, dan lebih menekankan pada penguatan ekosistem pasar modal serta menjaga stabilitas dan integritas pasar. 

“Optimisme terhadap pasar tetap perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap volatilitas jangka pendek serta pengelolaan risiko yang baik oleh investor,” imbuh Inarno.

Sebagai informasi, hingga November 2025, kinerja pasar modal domestik pada melanjutkan tren positif, sejalan dengan ketahanan perekonomian nasional yang tetap terjaga di tengah dinamika global. IHSG pada akhir November ditutup di level 8.508,71, meningkat 4,22 persen mtm atau 20,18 persen year to date. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189756//ojk-RPvq_large.jpg
Natal Bersama Pasar Modal 2025, OJK Sebut Harmoni Jadi Penopang Ketahanan Pasar di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189750//aei-opMf_large.jpg
Gelar Natal Bersama Pasar Modal, Ini Pesan Ketua AEI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/278/3189590//bei-gOHm_large.jpg
BEI Catat Emisi Obligasi dan Sukuk Tembus Rp204,55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/278/3189593//bei-q7eb_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, Ada yang Melesat 171%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/278/3189589//ihsg-Ctlp_large.jpg
IHSG Sepekan Naik 0,32 Persen ke 8.660, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp16.004 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500//aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement