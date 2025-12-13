BEI Catat Emisi Obligasi dan Sukuk Tembus Rp204,55 Triliun

Terdapat tiga pencatatan obligasi dan sukuk baru yang diresmikan. (Foto: Okezone.com/IDX)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat sepanjang 2025 sebanyak 173 emisi dari 79 emiten senilai Rp204,55 triliun. Adapun pada pekan ini, terdapat tiga pencatatan obligasi dan sukuk baru yang diresmikan.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Merdeka Battery Materials Tbk dicatatkan dengan total nominal Rp3.100.950.000.000.

Pada Kamis (11/12/2025), Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar milik PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) dicatatkan. Pada hari yang sama, Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dengan total nominal Rp1 triliun juga mulai dicatatkan.

Dalam upaya perluasan akses pembiayaan, pada Rabu (10/12/2025), BEI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan KreatIPO Workshop Go Public Usaha Ekonomi Kreatif di Bandung sebagai komitmen untuk mendorong perusahaan kreatif memanfaatkan pasar modal sebagai motor pertumbuhan berkelanjutan.