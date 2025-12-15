IHSG Naik 0,57% ke Level 8.709 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada jeda sesi pertama. Indeks saham naik 0,57% atau 48,94 poin ke level 8.709.

Siang ini, Senin (15/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 36,27 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp19,46 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,24 juta kali. Adapun, sebanyak 358 saham harganya naik, 291 saham harganya turun, dan 148 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku naik 1,28%, sektor kesehatan naik 3,79%, sektor industri naik 0,89%, sektor transportasi naik 0,42%, sektor keuangan naik 1,45%, sektor siklikal naik 1,17%, dan sektor non siklikal naik 0,38%. Sedangkan sektor teknologi turun 0,68%, sektor energi turun 0,39%, sektor infrastruktur turun 0,34%, dan sektor properti turun 0,72%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) naik 25,00% ke Rp550, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) naik 23,19% ke Rp170, dan PT PP Presisi Tbk (PPRE) naik 21,37% ke Rp142.