Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Diubah di Atas 3 Persen PDB 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |11:15 WIB
Jusuf Kalla (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan adanya risiko besar apabila defisit anggaran negara diperlebar hingga 3 persen. 

Menurutnya, semakin besar defisit anggaran maka beban pembayaran cicilan utang dan bunga juga akan meningkat. Kondisi itu berpotensi membuat porsi utang terhadap anggaran semakin besar dan dapat membahayakan keberlanjutan fiskal nasional.

"Makin besar defisit juga itu ada risikonya nanti, bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran itu makin besar. Dan kalau utang makin besar, bisa maksimum kan 40%, bisa mencapai 50%, dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup," kata JK, Minggu (15/3/2026) malam.

Meski demikian, ia menilai dalam kondisi ekonomi saat ini pemerintah sulit menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, terutama jika harga minyak dunia naik sehingga subsidi energi ikut meningkat.

JK menilai, kenaikan harga minyak dan beban subsidi akan membuat defisit semakin melebar. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.

"Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki," lanjutnya.

Selain menyoroti risiko utang, JK juga menyinggung penurunan alokasi transfer anggaran ke daerah. Ia menyebut porsi transfer ke daerah yang sebelumnya mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran pemerintah kini tinggal sekitar 17 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207009/prabowo-WqAB_large.jpg
5 Fakta Prabowo dan Purbaya Cs Putar Otak Jaga Defisit APBN Tak Lebih 3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206811/menko_airlangga-OorT_large.png
Menko Airlangga: Defisit APBN di Bawah 3 Persen Sulit Dipertahankan, Siapkan 3 Skenario Terburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206318/purbaya-o7NE_large.jpg
Purbaya Bakal Revisi APBN 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206315/apbn-NEdq_large.jpg
APBN 2026 Tekor Rp135,7 Triliun dalam 2 Bulan, Ini Penjelasan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205825/ekonomi-9Zby_large.jpg
Defisit APBN Bisa Bengkak 4% Imbas Harga Minyak USD100 karena Perang AS-Iran, RI Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204624/juda_agung-cKQx_large.jpg
Andalkan APBN, Wamenkeu Buka-bukaan Dampak Perang AS-Israel Vs Iran ke Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement