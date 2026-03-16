JK Bertemu Praktisi dan Guru Besar, Bahas Defisit Anggaran Daerah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |08:21 WIB
Jusuf Kalla Bertemu Praktisi dan Guru Besar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar, peneliti hingga praktisi pemerintahan di kediamannya di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan dikutip, Senin (16/3/2026).

JK mengungkap, pertemuan ini membahas defisit anggaran di sejumlah daerah di Indonesia dan dimaksudkan untuk mencari solusi jalan keluar permasalahan tersebut.

JK menegaskan bahwa kemajuan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah karena struktur negara Indonesia bertumpu pada kekuatan pemerintahan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini perlu mendapat perhatian serius agar roda pemerintahan di tingkat lokal tetap berjalan seimbang dengan agenda pembangunan nasional.

"Karena bagaimanapun, negeri ini terdiri daripada daerah-daerah, maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat. Itu intinya. Nah itulah kita berdiskusi tadi dan tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing (praktisi)" kata JK.

Salah satu praktisi yang hadir, Prof. Djohermansyah Djohan, menyebut terdapat persoalan penting yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah, terutama terkait menurunnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tugas rutin pemerintahan, percepatan pembangunan, hingga pelayanan di tingkat desa.

 

Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025
