Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Tanpa Sentuh MBG akibat Perang AS-Iran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |08:05 WIB
Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Tanpa Sentuh MBG akibat Perang AS-Iran (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Keputusan ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap disiplin di bawah ambang batas 3 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026),

Opsi Pemangkasan Anggaran Tanpa Sentuh MBG

Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.

Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.

"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.

Sebagai informasi, anggaran yang telah ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207183/jusuf_kalla-5KJO_large.jpg
JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Diubah di Atas 3 Persen PDB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207009/prabowo-WqAB_large.jpg
5 Fakta Prabowo dan Purbaya Cs Putar Otak Jaga Defisit APBN Tak Lebih 3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206811/menko_airlangga-OorT_large.png
Menko Airlangga: Defisit APBN di Bawah 3 Persen Sulit Dipertahankan, Siapkan 3 Skenario Terburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206318/purbaya-o7NE_large.jpg
Purbaya Bakal Revisi APBN 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206315/apbn-NEdq_large.jpg
APBN 2026 Tekor Rp135,7 Triliun dalam 2 Bulan, Ini Penjelasan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205825/ekonomi-9Zby_large.jpg
Defisit APBN Bisa Bengkak 4% Imbas Harga Minyak USD100 karena Perang AS-Iran, RI Harus Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement