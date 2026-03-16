HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Pastikan Anggaran MBG di APBN 2026 Belum Dipangkas

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |18:45 WIB
Kepala BGN Pastikan Anggaran MBG di APBN 2026 Belum Dipangkas
Pemerintah belum memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pemerintah belum memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 meski muncul kekhawatiran defisit anggaran negara akan melebar melampaui 3 persen.

Dadan menyatakan pemerintah hingga kini masih berpegang pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sehingga porsi dana untuk program tersebut belum mengalami perubahan.

"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan di APBN 2026," kata Dadan saat dijumpai pada Senin (16/3/2026).

Ia juga menanggapi adanya sejumlah opsi penyesuaian anggaran, termasuk pada pos belanja yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan makanan dalam program MBG. Menurutnya, pembahasan memang sudah dilakukan, namun pemerintah masih menunggu perkembangan kondisi fiskal sebelum mengambil langkah lanjutan.

"Itu nanti, tadi sudah kita bicarakan. Sementara kita masih belum ada perubahan dan menunggu situasi," lanjutnya.

 

