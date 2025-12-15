Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Fluktuatif, Dibuka Menguat dan Langsung Melemah ke 8.650

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |09:36 WIB
IHSG Fluktuatif, Dibuka Menguat dan Langsung Melemah ke 8.650
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat ke level 8.705,24. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat ke level 8.705,24.

Beberapa menit berjalan perdagangan, Senin (15/12/2025), IHSG sempat berbalik melemah 0,12 persen ke 8.650, dengan 240 saham di zona hijau, 303 melemah, dan 414 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp3,6 triliun, dengan volume 5,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,33 persen ke 845,58, indeks JII melemah 0,11 persen ke 591, indeks MNC36 melemah 0,12 persen ke 343,30, dan IDX30 melemah 0,31 persen ke 432,85.

Untuk indeks sektoral, yang menguat antara lain energi, keuangan, infrastruktur, bahan baku, dan kesehatan. Sedangkan indeks yang melemah mencakup konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, properti, transportasi, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Victoria Insurance Tbk (VINS) naik 30,38 persen ke Rp206, PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) menguat 25 persen ke Rp725, dan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) menguat 24,79 persen ke Rp2.240.

 

Telusuri berita finance lainnya
