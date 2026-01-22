Bahlil soal Wajahnya Dijadikan Meme: Intervensi Asing, Tak Senang Indonesia Stop Impor BBM!

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi banyaknya meme yang bermunculan soal dirinya yang beredar di media sosial. Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing karena tidak senang akan kebijakan energi yang dikeluarkan.

Bahlil mengatakan, salah satu kebijakan yang kurang menyenangkan bagi beberapa kalangan adalah pemangkasan importasi BBM yang belakangan dilakukan. Ia menargetkan, pada tahun 2027 mendatang, Indonesia akan stop impor BBM. Baik untuk solar, bensin, maupun avtur.

"Jadi impor-impor ini, yang meme-meme kemarin banyak keluar di aku, aku kan tahu, ini bentuk penetrasi eksternal yang dilakukan, dan ini kelakuan kita waktu kita masih aktivis, insya Allah ini tidak berlaku di saya," kata Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Bahlil menegaskan, impor BBM yang sebelumnya telah dilakukan akan menjadi ketergantungan suatu negara dengan negara lainnya. Kondisi inilah yang dinilai tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo menyoal kedaulatan energi.

"Sudah lah kita stop rezim impor ini, kita harus bisa menggunakan apa yang menjadi keunggulan kita secara baik," tambahnya.

Bahlil menjelaskan, kehadiran RDMP Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo merupakan pijakan yang tepat untuk Indonesia mulai memutus impor BBM. Kehadiran kilang baru tersebut akan setidaknya telah berkontribusi untuk menghentikan impor solar, sebab sudah bisa diproduksi di dalam negeri.