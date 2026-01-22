Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kehilangan Minyak 2 Juta Barel, Bahlil Sanksi Pejabat ESDM Buntut Kebocoran Pipa Sumatera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:57 WIB
RI Kehilangan Minyak 2 Juta Barel, Bahlil Sanksi Pejabat ESDM Buntut Kebocoran Pipa Sumatera
RI Kehilangan Minyak 2 Juta Barel, Bahlil Sanksi Pejabat ESDM Buntut Kebocoran Pipa Sumatera (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, insiden kebocoran pipa minyak di Sumatera pada awal tahun ini sempat mengganggu kinerja lifting minyak nasional. Akibat kejadian tersebut, Indonesia kehilangan potensi produksi sekitar dua juta barel minyak pada awal tahun.

"Di awal tahun ini kita mengalami musibah kecil di Sumatera, pipa kami bocor, sehingga kehilangan potensi lifting kurang lebih dua juta barel. Itu memang kejadian kecelakaan," ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII di Kompleks DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Bahlil menyatakan akan memberikan sanksi kepada pejabat di lingkungan dinas ESDM daerah maupun di badan usaha milik negara (BUMN) terkait, sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tersebut.

"Saya akan langsung memberikan sanksi kepada pejabat di dinas ESDM dan di BUMN terkait, karena saya anggap betul itu sebuah kecelakaan. Tapi yang lebih penting, apakah ada ikhtiar dari kita untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalan lifting," tegasnya.

Untuk meningkatkan kembali lifting minyak, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, melalui reaktivasi sumur-sumur tua yang selama ini tidak berproduksi optimal. Menurut Bahlil, saat ini terdapat lebih dari 40 ribu sumur tua yang sedang dalam proses pengaktifan kembali, dan sebagian perizinannya sudah diterbitkan.

"Seperti di Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah, izinnya sudah keluar agar bisa segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194502/menteri_esdm_bahlil-tDo3_large.jpg
Bahlil Pamer Setoran PNBP Lampaui Target APBN 2025, Tembus Rp138,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194235/bahlil-LaqJ_large.jpg
Bahlil Bakal Panggil Bos PLN Imbas Realisasi Investasi ESDM Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194234/bahlil-xQ6a_large.jpg
Bahlil soal Energi Baru Terbarukan: Bertambah 1,1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193709/esdm_soal_konflik_venezuela-l64n_large.jpeg
ESDM Buka Suara soal Dampak Konflik Venezuela ke Sektor Minyak RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192768/menteri_esdm_bahlil-TOwS_large.jpg
Bahlil Janji Stop Impor Solar Mulai 2026, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192140/bahlil-jN4f_large.jpg
Bahlil Sebut Masih Ada 35 Ribu Rumah di Aceh Belum Teraliri Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement