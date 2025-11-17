Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?

Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025) sore.

Dari pantauan iNews Media Group, Dirut PLN Darmawan tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Dia tampak mengenakan batik berwarna cokelat dengan corah ungu dan celana hitam.

Namun, kehadiran Dirut PLN di Istana kali ini tampak tanpa banyak pengawalan tambahan. Bahkan, dirinya langsung menuju area dalam kompleks setelah turun dari kendaraan dinasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun maksud pemanggilan Dirut PLN oleh Presiden Prabowo.

Pihak Istana maupun PLN belum memberikan pernyataan terkait pertemuan tersebut.

(Dani Jumadil Akhir)