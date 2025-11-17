Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:42 WIB
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
BEKASI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan memiliki mobil dan motor buatan dalam negeri. Dirinya optimistis Indonesia akan menjadi negara yang hebat ke depannya.

"Selamat bekerja dan semua anak-anak sekolah di Indonesia belajar yang baik masa depanmu cerah, Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat," kata Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

"Kita akan punya mobil buatan indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri," tegas Prabowo dalam pidatonya, disambut tepuk tangan meriah.

Prabowo juga memastikan perihal produksi kendaraan dalam negeri sudah disiapkan. Selain itu, dia menyebut seluruh becak di Tanah Air harus menggunakan motor listrik.

"Saya sudah siapkan, nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik," kata Prabowo.

 







