Prabowo Datangi Rumah Luhut: Ada Kabar yang Bikin Presiden Gembira

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Hari Natal, Kamis 25 Desember 2025.



Dalam kunjungan tersebut, Prabowo hadir bersama putranya, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo. Ada kabar yang membuat Presiden Prabowo gembira, apa itu?



Momen Prabowo berkunjung ke rumah Luhut dibagikan melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan.



Luhut menjelaskan, pertemuan berlangsung santai selama hampir 45 menit dengan berbagai topik pembahasan.



"Senang sekali sore ini Presiden @prabowo dan putra semata wayangnya, Mas Didit menyempatkan hadir ke kediaman kami untuk berbagi kebahagiaan di hari Natal. Kami duduk santai hampir 45 menit, berbincang tentang banyak hal mulai dari pekerjaan hingga terkait pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan sebagai sesama anak bangsa," kata Luhut.



Luhut menambahkan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pekerjaan pemerintahan hingga perkembangan isu terkini, termasuk proses negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).



Dalam perbincangan itu, Luhut menilai Prabowo terlihat sangat gembira ketika mendengar kabar positif terkait hampir rampungnya negosiasi tarif antara kedua negara. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara mitra dan sahabat.



"Saat berbincang tadi, saya lihat Presiden tampak sangat gembira mendengar kabar bahwa negosiasi tarif dengan Amerika Serikat akan segera rampung," kata Luhut.