Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berikut Aturan Lengkap Tanah Terlantar Disita Negara

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |06:02 WIB
Berikut Aturan Lengkap Tanah Terlantar Disita Negara
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Aturan ini menegaskan bahwa tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salinan PP 48/2025 yang dilihat pada Jumat (6/2/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 6 November 2025.

Salinan peraturan ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Aturan Tanah Terlantar Disita Negara

Dalam penjelasan umum PP 48/2025 ini, bahwa tanah adalah modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Namun, saat ini masih banyak tanah yang telah dikuasai melalui izin atau hak tertentu justru dibiarkan terlantar.

"Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya
maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal," bunyi penjelasan umum dalam beleid PP 48/2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3199994/prabowo_subianto-wAni_large.jpg
6 Fakta Prabowo Umumkan Gentengisasi, Purbaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/470/3200175/prabowo-86Vu_large.jpg
Tanah Terlantar Disita Negara, Ini Aturan dan Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200258/prabowo_subianto-jiB3_large.jpg
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200233/prabowo_subianto-gy7V_large.png
Prabowo Ungkap Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3200098/presiden_prabowo-5Got_large.jpg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200016/prabowo_subianto-015q_large.jpg
Prabowo Ajak Australia Investasi Tambang Nikel hingga Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement