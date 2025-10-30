Proyek Mobil Nasional Besutan Prabowo, Istana: Sabar Dulu Biar Ada Kejutan

Proyek Mobil Nasional Besutan Prabowo, Istana: Sabar Dulu Biar Ada Kejutan (Foto: Pindad)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masih enggan membeberkan perkembangan proyek mobil nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Sabar dulu. Sabar dulu, nanti ada waktunya," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).

Namun, Prasetyo mengisyaratkan akan ada kejutan terkait progres mobil buatan dalam negeri tersebut. "Biar ada kejutan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Istana memberikan sinyal bahwa mobil nasional bakal masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sinyal positif itu pun disampaikan Mensesneg. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah mengusulkan agar mobil nasional masuk daftar PSN.

"Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo menyampaikan pihaknya telah menggelar rapat terkait mobil nasional, termasuk usulan memasukan proyek tersebut ke daftar PSN.

Sementara, Prasetyo masih enggan membocorkan konsep proyek mobil nasional, apakah akan dijalankan melalui Danantara. "Nanti pada waktunya kita sampaikan. Mohon doanya aja, kita tetapkan dulu, cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri," paparnya.

(Dani Jumadil Akhir)