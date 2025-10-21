Produksi Mobil Nasional Besutan Prabowo Bakal Jadi PSN

Produksi Mobil Nasional Besutan Prabowo Bakal Jadi PSN (Foto: PT Pindad)

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung penuh dan mengusulkan produksi mobil dalam negeri untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN.“ kata Agus kepada awak media usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bahkan, Agus mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani pengusulannya, sehingga, program produksi mobil buatan dalam negeri bakal terealisasi lebih cepat.

“Itu udah kami tanda tangani pengusulannya. Kalau itu sudah nanti dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat,” tegasnya.

Namun, Agus masih enggan membeberkan secara detail mengenai skema dan pembiayaan proyek mobil nasional ini. Dirinya hanya menyebut bahwa yang saat ini menjadi fokus Kemenperin adalah menjadikan inisiatif ini sebagai PSN.

“Pokoknya kalau sudah PSN, nanti semuanya sudah dipersiapkan, sudah siap. jadi status PSN nya dulu yang kita perjuangkan. dan saya sudah usulkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna mengungkapkan bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam waktu 3 tahun mendatang. Dia menyebut pemerintah Indonesia telah menyiapkan alokasi dana khusus untuk produksi mobil buatan Indonesia ini.

“Saudara-saudara, belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang,” kata Prabowo.