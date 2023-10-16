Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Mobil Ini Pakai AC Rumah Imbas Cuaca Panas

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:24 WIB
Viral! Mobil Ini Pakai AC Rumah Imbas Cuaca Panas
Mobil pakai AC Rumah. (Foto: Instagram Undercover.id))
A
A
A

JAKARTA – Viral video di media social (Medsos) kendaraan mobil Suzuki Carry tampak menambah AC split pada kendaraannya.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia sedang mengalami cuaca panas ekstrim.

Di beberapa daerah suhu udara bisa mencapai 39 derajat celcius. Di mana ampak pemilik mobil menambahkan AC Split sebagai pendingin mobilnya.

“Diduga tak kuat panasnya Kalsel (Kalimantan Selatan), pengendara ini pakai AC dalam mobil,” tulisnya dikutip Instagram Undercover.id, Senin (16/10/2023).

