Friderica Widyasari Minta 26,8 Juta Investor Tak Panik Hadapi Rebalancing MSCI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |11:28 WIB
Investor tidak perlu panik menyikapi pengumuman rebalancing saham dalam indeks Morgan Stanley Capital International. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta investor tidak perlu panik menyikapi pengumuman rebalancing saham dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurutnya, kekuatan utama pasar modal Indonesia saat ini ditopang oleh investor domestik yang jumlahnya terus bertumbuh. Hingga data terbaru, jumlah single investor identification (SID) tercatat mencapai 26,8 juta, atau bertambah sekitar 6,4 juta pada akhir 2025.

“Jadi apa yang kita khawatirkan dengan jumlah investor domestik yang semakin besar. Harapan kita, bisa lebih banyak partisipasi investor domestik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, supaya ketika terjadi dinamika di luar Indonesia, fundamental kita tetap baik,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, investor domestik, baik institusi maupun perorangan, akan menjadi penopang pasar modal Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global. Oleh sebab itu, OJK terus mendorong peningkatan jumlah investor domestik agar pasar modal memiliki daya tahan yang kokoh dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

“Ini harapan kita saat ini, bagaimana investor domestik Indonesia itu, baik institusi maupun ritel, bisa menjadi penopang pasar modal kita. Selama kita yakin fundamental kita baik, kita harus percaya diri terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

