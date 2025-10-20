Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap perusahaan yang terlibat dalam Program Magang Nasional dapat langsung merekrut para peserta setelah enam bulan magang di perusahaan.

Yassierli mengatakan, Program Magang Nasional sengaja dirancang pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, terutama bagi fresh graduate atau lulusan baru yang baru menyelesaikan masa pendidikan. Dengan demikian, mereka bisa menambah portofolio dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kita pastikan dengan magang nasional ini, tujuannya adalah agar adik-adik kita mendapatkan pengalaman kerja, exposure terkait tempat kerja, dan terjadi peningkatan kompetensi mereka selama enam bulan ini," ujarnya di Kantor Kemenaker, Senin (20/10/2025).

Menaker mengharapkan para peserta Program Magang Nasional tidak perlu kembali diseleksi jika perusahaan tengah membuka rekrutmen. Bahkan, dia mendorong perusahaan untuk memberikan prioritas terhadap alumni program tersebut.

"Kita berharap perusahaan-perusahaan tidak perlu lagi melakukan seleksi, karena mereka sudah punya pilihan hasil pembinaan selama enam bulan dan tinggal direkrut," kata Yassierli.

"Selain itu, kita juga berharap adik-adik peserta maganglah yang menjadi prioritas ketika perusahaan membuka rekrutmen. Atau paling tidak, peserta magang sudah punya pengalaman dan CV yang lebih baik, dan ini menjadi salah satu daya saing," tambahnya.