Dana Desa Belum Cair, Purbaya: Ditahan untuk Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan terkait masalah tersendatnya pencairan Dana Desa tahap II di sejumlah daerah. Purbaya membenarkan adanya keterlambatan pencairan Dana Desa dan menyebut alasan utamanya adalah alokasi untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Purbaya mengatakan, sebagian anggaran Dana Desa memang dialokasikan secara spesifik untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Oleh karena itu, mekanisme pencairan porsi anggaran yang ditahan tersebut tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, melainkan kementerian lain.

“Karena memang sebagian ada yang di tahan beberapa triliun itu diperuntukkan untuk Kopdes Merah Putih. Bukan di kami, bisa tanya Kemenkop dan Kementerian Desa,” ujar Purbaya saat ditemui di BEI, Rabu (3/12/2025).

Purbaya menegaskan bahwa penjelasan teknis dan masalah tersendatnya pencairan tersebut sepenuhnya berada di bawah ranah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi.

“Itu ranahnya Kementerian Desa,” ucapnya.

Terkait polemik penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa oleh asosiasi pemerintah desa, Purbaya menanggapi dengan singkat, menilai keberatan tersebut sebagai hal yang lumrah.

“Oh biarin aja dia nolak. Emang boleh nolak,” kata Purbaya.