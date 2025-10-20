Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah menjadikan program magang nasional sebagai agenda rutin tahunan dalam upaya memperkuat daya saing tenaga kerja muda Indonesia.

Yassierli menjelaskan, program ini menargetkan 100 ribu peserta selama satu tahun, dengan dukungan anggaran dari pemerintah untuk membayar uang saku peserta sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Kita dengarkan arahan dari pak Menko, tahun depan seperti apa, dan seterusnya, tapi insyaallah 100 ribu lagi tahun depan dan akan menjadi program rutin," ujarnya dalam Acara Pembukaan Program Magang Berbayar di Kemnaker, Senin (20/10/2025).

Menaker menjelaskan, program magang ini bukan sekadar pelatihan, tapi jembatan nyata antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah ingin memastikan lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dan bisa meningkatkan kompetensinya.

Dia menambahkan, batch pertama program ini diikuti telah diikuti oleh sekitar 20 ribu peserta. Sebanyak 15 ribu telah ditetapkan dan 5 ribu lainnya sedang menjalani proses seleksi akhir seleksi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia program magang.

"Kami targetkan hari Rabu semua selesai. Setelah itu, kita lanjut ke batch kedua untuk 80 ribu peserta berikutnya, yang diharapkan bisa dimulai pertengahan November," katanya.