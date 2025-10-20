Program Magang Nasional Batch 2 Bakal Dibuka November 2025

JAKARTA - Pemerintah telah resmi meluncurkan program magang berbayar bagi para fresh graduate dengan target menyasar 100 ribu orang.

Yassierli menjelaskan pada batch 1 yang hari ini diluncurkan telah mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak 20 ribu orang. Sementara batch 2 yang akan dibukan pada November mendatang punya kuota hingga 80 ribu orang.

"Sehingga total untuk batch 20 ribu akan selesai. Kemudian masuk batch 2 dengan target 80 ribu orang. Kita berharap pertengahan November Batch 2 insyaallah," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (20/10/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap program magang nasional yang menargetkan 100 ribu peserta dalam satu tahun. Ia menyebut, program ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi bagi para lulusan baru.

"Alhamdulillah, Komisi IX DPR RI memberikan dukungan penuh. Ini kolaborasi luar biasa bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja selama enam bulan, dengan uang saku yang dibayar pemerintah sesuai upah minimum kabupaten/kota," ujar Yassierli.