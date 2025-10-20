Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Magang Nasional Batch 2 Bakal Dibuka November 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |12:35 WIB
Program Magang Nasional Batch 2 Bakal Dibuka November 2025
Program Magang Berbayar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah resmi meluncurkan program magang berbayar bagi para fresh graduate dengan target menyasar 100 ribu orang.

Yassierli menjelaskan pada batch 1 yang hari ini diluncurkan telah mendapatkan calon penerima manfaat sebanyak 20 ribu orang. Sementara batch 2 yang akan dibukan pada November mendatang punya kuota hingga 80 ribu orang.

"Sehingga total untuk batch 20 ribu akan selesai. Kemudian masuk batch 2 dengan target 80 ribu orang. Kita berharap pertengahan November Batch 2 insyaallah," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (20/10/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap program magang nasional yang menargetkan 100 ribu peserta dalam satu tahun. Ia menyebut, program ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi bagi para lulusan baru.

"Alhamdulillah, Komisi IX DPR RI memberikan dukungan penuh. Ini kolaborasi luar biasa bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja selama enam bulan, dengan uang saku yang dibayar pemerintah sesuai upah minimum kabupaten/kota," ujar Yassierli.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175351/cara_daftar_magang_nasional-5XHI_large.jpg
Link Resmi dan Cara Buat Akun SIAPKerja untuk Magang Nasional 2025 Bergaji UMR di siapkerja.kemnaker.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174975/upah_magang_ditanggung_negara-MBbK_large.png
Upah Peserta Magang Ditanggung Negara Selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177559//magang-v9JV_large.jpg
Fresh Graduate Magang 6 Bulan, Dapat Uang Saku dan Jaminan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177558//lowongan_kerja-GWlp_large.jpg
Gagal Ikut Program Magang Batch I? Tenang, November Dibuka Lagi untuk 80 Ribu Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/622/3176636//bantuan_subsidi_upah-cUTF_large.jpg
Ramai Isu BSU 2025 Rp600.000 Cair di Oktober, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176583//magang-Bsnw_large.jpg
1.147 Perusahaan Buka Lowongan Magang, 105 Ribu Fresh Graduate Sudah Melamar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement