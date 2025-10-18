Gagal Ikut Program Magang Batch I? Tenang, November Dibuka Lagi untuk 80 Ribu Peserta

Program magang ini akan dibuka kembali pada November 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Lulusan baru (fresh graduate) yang belum sempat mengikuti Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I tidak perlu khawatir. Pasalnya, program magang ini akan dibuka kembali pada November 2025 dengan kuota yang lebih besar dibandingkan tahap pertama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi diikuti oleh 20.000 peserta pada tahap pertama. Namun, pada November 2025, program ini akan kembali dibuka dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

"Meningkat menjadi 80.000 peserta pada November 2025," kata Airlangga, Sabtu (18/10/2025).

Oleh karena itu, calon peserta yang belum, ataupun yang gagal mendaftar di tahap pertama, dapat mengikuti program pemagangan berikutnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa per Jumat, 17 Oktober 2025, sudah ada 1.666 perusahaan yang mendaftar, dengan total 26.181 posisi magang dan 156.159 pelamar.

"Program ini memberikan uang saku sesuai standar daerah, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKM) tanpa pemotongan dari uang saku yang diterima," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Berdasarkan data yang masuk, sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.