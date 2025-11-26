Segini Besaran dan Cara Hitung Uang Saku Magang Nasional yang Masuk ke Rekening Tiap Bulan

JAKARTA - Segini besaran dan cara hitung uang saku Magang Nasional yang masuk ke rekening tiap bulan. Para peserta magang mendapat uang saku dengan besaran upah selama enam bulan.

Adapun formula perhitungan uang sakunya, berdasarkan tingkat kehadiran peserta dalam satu bulan. Sistem ini dibuat untuk memastikan kedisiplinan sekaligus memberikan keadilan bagi seluruh peserta.

Mengutip Instagram Kemnaker, Rabu (26/11/2025),

Besaran Uang Saku = (Jumlah Hari Peserta Hadir / Jumlah Hari Pemagangan dalam satu bulan) × Besaran Uang Saku yang ditetapkan.

Dengan demikian, semakin tinggi kehadiran peserta, semakin maksimal uang saku yang diterima pada bulan tersebut.

Kebijakan Izin dan Sakit

Peserta pemagangan mendapatkan toleransi ketidakhadiran maksimal 3 hari per bulan, baik karena sakit maupun izin. Pada ketidakhadiran yang masih dalam batas toleransi tersebut, uang saku tidak akan dipotong. Namun, apabila peserta tidak hadir tanpa keterangan, maka dilakukan pemotongan uang saku sesuai rumus kehadiran. Sementara itu, jika peserta mengundurkan diri sebelum masa magang di bulan berjalan berakhir, maka uang saku bulan tersebut tidak dibayarkan.

Adapun tahap pencairan uang saku peserta Magang Nasional:

Rekap dan Verifikasi Laporan Harian

Rekap data kehadiran peserta melalui aplikasi Monev Maganghub. Data ini menjadi dasar perhitungan nominal uang saku yang akan diterima peserta.

Pengajuan Pencairan ke KPPN

Setelah proses verifikasi selesai, pengajuan pencairan uang saku peserta magang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Instruksi Penyaluran ke Bank Penyalur

Berikutnya, sistem mengirimkan instruksi penyaluran kepada bank-bank penyalur, yaitu: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Proses Transfer oleh Bank Penyalur

Bank penyalur akan mentransfer uang saku ke rekening peserta sesuai kebijakan operasional masing-masing bank. Proses penyaluran dijadwalkan dimulai pada Jumat, 21 November 2025.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, memberikan arahan kepada para peserta Orientasi Program Magang Nasional Tahun 2025 Batch II yang digelar secara virtual pada Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menaker menegaskan bahwa program pemagangan selama enam bulan ini merupakan momentum penting bagi para peserta untuk memasuki dunia kerja secara nyata, memperkuat portofolio, serta meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.