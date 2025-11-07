Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Arti Status Eligible Magang Kemnaker 2025 Batch 2? Ini Cara Ceknya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |21:05 WIB
Apa Arti Status Eligible Magang Kemnaker 2025 Batch 2? Ini Cara Ceknya
Apa arti status eligible magang Kemnaker 2025 Batch 2? Ini cara ceknya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti status eligible magang Kemnaker 2025 Batch 2? Ini cara ceknya. 

Pendaftaran peserta magang nasional batch 2 sudah dibuka mulai 6 November 2025. Calon peserta sudah bisa cek status eligibilitas akun di maganghub.kemnaker.go.id.

Kalau nanti dinyatakan eligible, calon peserta bisa langsung melamar ke lowongan magang yang tersedia.

Tapi apa arti status eligible magang Kemnaker 2025 Batch 2? 

Maksud status eligible magang adalah, sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini untuk lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

Program ini diberikan bagi lulusan baru dari Perguruan Tinggi  (terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi) untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

Cek Status Eligible Magang Kemnaker 2025 Batch 2

Peserta megang dapat mengecek status di maganghub.kemnaker.go.id. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa penyelenggara Program Pemagangan Batch II mencakup berbagai institusi dan sektor, baik pemerintah maupun swasta.

“Penyelenggara Pemagangan Batch II meliputi instansi pemerintah, kementerian, lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), lembaga keuangan, sekretariat lembaga negara, BUMN, BLUD, dan perusahaan swasta,” ujar Sekjen Cris.

Cris menambahkan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch II terbuka untuk beragam sektor usaha, mulai dari sektor Food and Beverages, Industri Kreatif dan Digital, Komunikasi dan Informasi, Industri, Sektor Publik, Pariwisata, Logistik dan Transportasi, Pertanian, hingga Jasa.

Pada Batch II ini, Kemnaker menargetkan lebih dari 80.000 peserta. Dengan demikian, target nasional peserta pemagangan tahun 2025 yang mencapai 100.000 orang diharapkan dapat terpenuhi.

"Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa program pemagangan harus menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan lulusan baru untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181827//magang_nasional-gcne_large.jpg
Pendaftaran Peserta Magang Batch II Dibuka Hari Ini, Begini Cara Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180762//magang-NaLo_large.jpg
5 Fakta Magang Nasional Batch 2 Dibuka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180767//magang-AxR2_large.jpg
Resmi Dibuka! Ini Cara Daftar Magang Nasional Batch 2 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384//magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048//menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981//lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement