Pendaftaran Magang Nasional 2025 Batch 2 Tutup Malam Ini, 87 Ribu Lowongan Masih Tersedia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |15:18 WIB
Pendaftaran Magang Nasional 2025 Batch 2 Tutup Malam Ini, 87 Ribu Lowongan Masih Tersedia
Sebanyak 87.632 lowongan magang tersedia di platform Maganghub. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan pendaftaran peserta Program Magang Nasional Tahun 2025 batch 2 terakhir hari ini pukul 23.59 WIB. Sampai saat ini masih tersedia 87.632 lowongan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan, perusahaan swasta dan instansi pemerintah serta lembaga negara independen yang menjadi mitra penyelenggara pemagangan sangat tinggi antusiasmenya. Hingga saat ini, sebanyak 87.632 lowongan magang tersedia di platform Maganghub.

"Program Magang Nasional merupakan wadah bagi talenta muda Indonesia untuk belajar langsung di dunia kerja. Kami mengajak seluruh calon peserta untuk segera mendaftar sebelum batas waktu pendaftaran ditutup pada hari ini jam 23.59 WIB," ujar Cris Kuntadi di Jakarta, dalam keterangan resmi, Jumat (14/11/2025).

Cris menambahkan, Program Magang Nasional bukan sekadar kegiatan belajar di tempat kerja, tetapi juga upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara dunia industri dan dunia pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan adaptif terhadap perubahan.

Ia juga berpesan kepada calon peserta magang agar memilih lowongan magang secara bijak, sesuai dengan bidang minat dan kompetensi yang dimiliki.

"Pilihlah tempat magang yang benar-benar bisa memberikan pengalaman belajar dan keterampilan yang relevan dengan cita-cita karier kalian," kata Cris.

 

