Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Magang Nasional Disalahgunakan, Perusahaan dan Peserta Fiktif di Sukabumi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |14:02 WIB
Program Magang Nasional Disalahgunakan, Perusahaan dan Peserta Fiktif di Sukabumi
Ditemukan dugaan penyalahgunaan Program Magang Nasional. (Foto; Okezone.com/Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui tim Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bersama Direktorat Bina Sistem Pengawas Ketenagakerjaan menemukan dugaan penyalahgunaan Program Magang Nasional.

Penyalahgunaan dilakukan oknum peserta magang secara pribadi dengan mencatut nama perusahaan, dan tidak berkaitan dengan kebijakan maupun tindakan resmi perusahaan yang bersangkutan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa Kemnaker menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara serius sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional.

"Kemnaker telah menerima surat pernyataan dari pihak yang bersangkutan yang berisi pengakuan atas perbuatan berupa pemalsuan dan manipulasi data perusahaan serta data peserta magang. Dokumen tersebut telah kami serahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Darmawansyah, Kamis (1/1/2026).

Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat pernyataan pengakuan tertulis, penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum guna memastikan proses berjalan objektif dan profesional.

Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker, Surya Lukita, menegaskan bahwa Program Magang Nasional merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang berorientasi pada pembelajaran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186000//perusahaan-2QEv_large.jpg
Segini Besaran dan Cara Hitung Uang Saku Magang Nasional yang Masuk ke Rekening Tiap Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183556//loker-wk9y_large.jpg
Pendaftaran Magang Nasional 2025 Batch 2 Tutup Malam Ini, 87 Ribu Lowongan Masih Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177559//magang-v9JV_large.jpg
Fresh Graduate Magang 6 Bulan, Dapat Uang Saku dan Jaminan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177558//lowongan_kerja-GWlp_large.jpg
Gagal Ikut Program Magang Batch I? Tenang, November Dibuka Lagi untuk 80 Ribu Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176583//magang-Bsnw_large.jpg
1.147 Perusahaan Buka Lowongan Magang, 105 Ribu Fresh Graduate Sudah Melamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176401//loker-pTu8_large.jpg
Apakah Magang Nasional 2025 Bergaji UMR Bisa Diikuti Lulusan SMA/SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement