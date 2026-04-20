Tren Pencarian Kerja Naik, Ini Daftar Pekerjaan yang Paling Banyak Diburu

JAKARTA - Tren jumlah pencari kerja pasca Lebaran menunjukkan peningkatan signifikan. Tepatnya pada minggu ketiga setelah Lebaran, jumlah rata-rata pencari kerja naik lebih dari 140 persen dibandingkan saat Lebaran.

Jika dilihat lebih dalam, rata-rata jumlah pencari kerja pada kuartal I-2026 mencapai lebih dari 523.000 orang di OLX. Kebanyakan dari mereka mengincar posisi administrasi, marketing sales, freelance, driver, dan SPG/SPB.

Sementara itu, lowongan kerja yang tersedia pada periode tersebut hanya sekitar 43.000 pekerjaan di mana pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan adalah posisi marketing sales, disusul setelahnya berturut-turut administrasi, freelance, driver, dan SPG/SPB, tak jauh beda dengan minat para pencari kerja. Dengan demikian, perbandingan antara lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang tersedia adalah 1:12. Artinya, 1 pekerjaan diincar oleh 12 orang yang bersaing mendapatkannya.

Adapun area terbanyak yang menyediakan lowongan pekerjaan adalah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Bali. Sedangkan pencari kerja terbanyak datang dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

"Melihat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang, tahun ini OLX menggelar OLX job fair online dengan kemudahan 3C: Cari lowongan pekerjaan, lalu langsung Chat jika tertarik dengan lowongan yang ada, selanjutnya langsung kirim CV melalui platform OLX," kata Direktur OLX Agung Iskandar OLX dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/4/2026).

"Hal ini memangkas proses rekrutmen yang terlalu lama, sehingga memungkinkan pencari kerja berinteraksi langsung dengan perusahaan dan mengirimkan profil mereka hanya dalam hitungan detik,” sambungnya.