Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siapkan Kredit Rakyat dengan Bunga Maksimal 5 Persen per Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |11:22 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, khususnya buruh, petani, dan nelayan, dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat (1/5/2026). Presiden menyoroti beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi masyarakat kelas bawah.

Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena rakyat kecil yang terjerat pinjaman dengan bunga yang mencekik hingga mencapai angka 70 persen per tahun.

"Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana. Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?" ujar Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu buruh.

Sebagai solusi nyata, Presiden Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi langsung kepada bank-bank milik negara (Himbara) untuk segera menyalurkan skema kredit dengan suku bunga rendah yang dipatok maksimal 5 persen per tahun.

Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tidak resmi yang bersifat predator. "Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," tegasnya.

Rencana ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang tengah mencermati potensi risiko kredit secara pruden.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/470/3215808/prabowo_subianto-KqgE_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215805/prabowo-tKJM_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215802/prabowo_subianto-W0oR_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215797/prabowo-ZaJk_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215788/prabowo_subianto-eETR_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215785/prabowo_subianto-tfDx_large.png
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement