Prabowo Siapkan Kredit Rakyat dengan Bunga Maksimal 5 Persen per Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, khususnya buruh, petani, dan nelayan, dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat (1/5/2026). Presiden menyoroti beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi masyarakat kelas bawah.

Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena rakyat kecil yang terjerat pinjaman dengan bunga yang mencekik hingga mencapai angka 70 persen per tahun.

"Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana. Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?" ujar Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu buruh.

Sebagai solusi nyata, Presiden Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi langsung kepada bank-bank milik negara (Himbara) untuk segera menyalurkan skema kredit dengan suku bunga rendah yang dipatok maksimal 5 persen per tahun.

Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tidak resmi yang bersifat predator. "Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," tegasnya.

Rencana ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang tengah mencermati potensi risiko kredit secara pruden.