Di Depan Buruh, Prabowo Kucurkan Rp500 Triliun untuk Perlindungan Sosial

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp500 triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perlindungan sosial ini termasuk pemberian bantuan sosial (bansos) hingga BLT.

"Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberikan perlindungan kepada rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun," kata Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah punya program prioritas diantanya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. "Kita juga memberi MBG gratis."

Pada kesempatan itu, Prabowo bertanya kepada para buruh terkait MBG. "Saya bertanya? MBG bermanfaat nggak?" tanya Prabowo.

Pertanyaan itu pun langsung dijawab para buruh bahwa MBG bermanfaat. "Bermanfaat," jawab para buruh kompak.

Prabowo pun mengatakan bahwa MBG itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Selain itu, MBG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur susu ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera," ujar Prabowo.