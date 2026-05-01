Rayakan May Day 2026 di Monas, Prabowo Sapa Puluhan Ribu Buruh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyapa puluhan ribu buruh yang tengah merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026). Kedatangan Prabowo ini menjadi puncak perhatian massa yang sejak pagi telah memadati pusat kota.

Prabowo tampak didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran jajaran pimpinan negara di tengah aksi buruh ini mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam merangkul aspirasi para pekerja pada momentum bersejarah tersebut.

Kondisi di pusat kota Jakarta pada Jumat pagi ini sangat padat oleh pergerakan massa. Ribuan buruh terpantau melakukan konvoi motor dari wilayah Jakarta Utara, khususnya dari arah Tanjung Priok, menuju titik kumpul utama di Monas.

Berdasarkan dokumentasi visual dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, suasana kedatangan Presiden Prabowo di Monas berlangsung sangat meriah.

Presiden Prabowo yang mengenakan pakaian safari berwarna cokelat muda dan topi senada. Prabowo naik mobil Maung Garuda RI-1 dan berdiri dari atas mobil beratap terbuka (sunroof) putih untuk bersalaman dan menyapa langsung kerumunan buruh.

Puluhan ribu buruh yang memadati area Monas tampak mengangkat ponsel mereka untuk mengabadikan momen kedatangan Presiden. Lautan massa dipenuhi oleh berbagai bendera organisasi buruh dan atribut aksi yang berkibar di tengah cuaca cerah.

Terlihat personel pengamanan Presiden (Paspampres) dan petugas keamanan berpakaian dinas maupun sipil berjaga di sekeliling kendaraan untuk memastikan pergerakan tetap aman di tengah kepadatan massa yang luar biasa.



(Dani Jumadil Akhir)

