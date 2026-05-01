Rayakan May Day 2026 di Monas, Prabowo Sapa Puluhan Ribu Buruh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |09:08 WIB
Rayakan May Day 2026 di Monas, Prabowo Sapa Puluhan Ribu Buruh (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyapa puluhan ribu buruh yang tengah merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026). Kedatangan Prabowo ini menjadi puncak perhatian massa yang sejak pagi telah memadati pusat kota.

Prabowo tampak didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran jajaran pimpinan negara di tengah aksi buruh ini mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam merangkul aspirasi para pekerja pada momentum bersejarah tersebut.

Kondisi di pusat kota Jakarta pada Jumat pagi ini sangat padat oleh pergerakan massa. Ribuan buruh terpantau melakukan konvoi motor dari wilayah Jakarta Utara, khususnya dari arah Tanjung Priok, menuju titik kumpul utama di Monas.

Berdasarkan dokumentasi visual dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, suasana kedatangan Presiden Prabowo di Monas berlangsung sangat meriah.

Presiden Prabowo yang mengenakan pakaian safari berwarna cokelat muda dan topi senada. Prabowo naik mobil Maung Garuda RI-1 dan berdiri dari atas mobil beratap terbuka (sunroof) putih untuk bersalaman dan menyapa langsung kerumunan buruh.

Puluhan ribu buruh yang memadati area Monas tampak mengangkat ponsel mereka untuk mengabadikan momen kedatangan Presiden. Lautan massa dipenuhi oleh berbagai bendera organisasi buruh dan atribut aksi yang berkibar di tengah cuaca cerah.

Terlihat personel pengamanan Presiden (Paspampres) dan petugas keamanan berpakaian dinas maupun sipil berjaga di sekeliling kendaraan untuk memastikan pergerakan tetap aman di tengah kepadatan massa yang luar biasa.
 

(Dani Jumadil Akhir)

Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas, Mendengar 11 Tuntutan Buruh
Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, Prabowo: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain!
Prabowo Groundbreaking Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional
Prabowo Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain
Kebut Hilirisasi, Prabowo: Sudah Terlalu Lama Petani, Nelayan hingga Buruh Tak Sejahtera 
Prabowo Targetkan Bangun Proyek Hilirisasi di 40 Titik pada 2026
