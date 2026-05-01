May Day 2026: Prabowo Joget Bareng Band Tipe-X, Percayalah Padaku Kamu Nggak Sendirian

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |09:24 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Jumat pagi (1/5/2026) pukul 08.40 WIB untuk merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 bersama puluhan ribu buruh. Didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kehadiran Presiden disambut riuh lautan massa yang telah memadati lokasi sejak pagi hari.

Suasana di panggung utama Monas seketika pecah saat grup musik ska legendaris, Tipe-X, mulai memainkan lagu-lagu hits mereka. Presiden Prabowo tampak larut dalam kegembiraan dan ikut berjoget bersama para buruh di atas panggung.

Momen paling menarik perhatian terjadi saat Tipe-X membawakan lagu bertajuk "Kamu Nggak Sendirian". Presiden Prabowo terlihat asyik berjoget, terutama saat lirik "Percayalah padaku, meski di gelap malam, kamu nggak sendirian" menggema, yang seolah menjadi pesan simbolis kehadiran pemerintah di sisi para pekerja.

Presiden yang mengenakan pakaian safari cokelat muda tampak menyapa massa dari atas mobil beratap terbuka sebelum naik ke panggung utama. Ribuan buruh yang mengenakan seragam merah tampak antusias mengabadikan momen langka tersebut menggunakan ponsel mereka.

Peringatan May Day 2026 di Monas juga diisi dengan orasi dari perwakilan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ely Rosita Silaban, naik ke podium untuk menyampaikan aspirasi dan harapan kaum buruh langsung di hadapan Presiden dan para pejabat negara yang hadir.
 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215785/prabowo_subianto-tfDx_large.png
Rayakan May Day 2026 di Monas, Prabowo Sapa Puluhan Ribu Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215769/prabowo_subianto-v7gl_large.jpg
Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas, Mendengar 11 Tuntutan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215724/presiden_prabowo-o3a2_large.jpg
Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, Prabowo: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215545/prabowo_subianto-Fdrk_large.jpg
Prabowo Groundbreaking Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215534/prabowo_subianto-t9wE_large.jpg
Prabowo Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215453/presiden_prabowo-lN7S_large.jpeg
Kebut Hilirisasi, Prabowo: Sudah Terlalu Lama Petani, Nelayan hingga Buruh Tak Sejahtera 
