HOME FINANCE HOT ISSUE

Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, Prabowo: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain!

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |06:19 WIB
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia harus menjadi negara yang hebat, bahkan menjadi raksasa dunia sehingga dihormati bangsa lain. Bahkan, Prabowo ingin hidup 1.000 tahun lagi karena mau melihat Indonesia makmur.

Menurut Prabowo, hal tersebut dapat dicapai dengan terus menggenjot hilirisasi yang berdampak sangat baik bagi perekonomian. 

Nilai tambahnya pun sangat besar dan sudah di depan mata. Oleh sebab itu, Prabowo mendorong para Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi hingga Danantara untuk terus mengkaji teknologi hilirisasi.

“Yang ingin saya sampaikan, kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus menjadi raksasa yang bangun, dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat, percaya itu, saya sangat percaya,” ujar Prabowo dalam peresmian pembangunan 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II.

Prabowo sangat optimistis bahwa apabila hilirisasi dalam negeri terus berkembang, maka masa depan bangsa akan semakin cerah. 
Prabowo mengungkap harapannya ingin melihat Indonesia makmur dan dihormati bangsa lain. 

Prabowo bahkan ingin hidup lebih lama lagi untuk menyaksikan hal tersebut. Dia mengutip lirik lagu favoritnya yang berbunyi 'Ingin hidup seribu tahun lagi'.

"Sebetulnya secara jujur saya suka dengan kata-kata dari salah satu lagu favorit saya. Kan ada kata-kata itu dalam lagu Pertemuan kan ada itu 'saya ingin hidup seribu tahun lagi' karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati, dan dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain,” katanya. 

 

