HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Groundbreaking Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |08:46 WIB
Prabowo Groundbreaking Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional
Prabowo Groundbreaking Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun, Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi nasional fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek hilirisasi nasional fase 2 ini senilai Rp116 triliun. 

Proyek ini merupakan satu dari proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis. 

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD320 juta.

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

“Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” kata Prabowo, Rabu (29/4/2026).

 

Berita Terkait
Prabowo Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi: Kita Harus Jadi Raksasa yang Dihormati Bangsa Lain
Kebut Hilirisasi, Prabowo: Sudah Terlalu Lama Petani, Nelayan hingga Buruh Tak Sejahtera 
Prabowo Targetkan Bangun Proyek Hilirisasi di 40 Titik pada 2026
Prabowo Targetkan Swasembada Energi Akhir 2029
Prabowo Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta Sebidang di Jawa, Siapkan Rp4 Triliun
Prabowo Setujui Bangun Flyover di Bekasi Timur Cegah Kecelakaan Kereta Terulang
