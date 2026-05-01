Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Ada 100 Ribu Rumah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |14:01 WIB
Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Ada 100 Ribu Rumah
Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Ada 100 Ribu Rumah (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana akan membuat kota-kota baru di Indonesia. Nantinya setiap kota akan ada 100 ribu rumah. Rencana ini khusus untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi pekerja buruh.

Rencana ini diungkapkan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Prabowo mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membangun rumah dari 350 ribu unit menjadi minimal satu juta unit rumah tahun ini.

“Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah. Rumah susun 100 ribu,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan juga memerintahkan bahwa kota-kota baru tersebut harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, hingga rumah sakit. Selain itu, pemerintah berencana meluncurkan program kartu khusus bagi buruh agar dapat menikmati fasilitas transportasi umum dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan mendekati gratis.

“Dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bus supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik, dan saudara-saudara kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan," katanya.

 

