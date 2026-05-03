5 Fakta Prabowo Resmikan 13 Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun hingga Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua. Groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional ini mencakup sektor energi, baja, mineral hingga perkebunan.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengolah seluruh sumber daya alam di dalam negeri. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada efisiensi dan integritas para pelaksana di lapangan.

13 proyek hilirisasi nasional tahap II ini menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang sebelumnya telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek.

Sementara itu, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia harus menjadi negara yang hebat, bahkan menjadi raksasa dunia sehingga dihormati bangsa lain. Bahkan, Prabowo ingin hidup 1.000 tahun lagi karena mau melihat Indonesia makmur. Menurut Prabowo, hal tersebut dapat dicapai dengan terus menggenjot hilirisasi yang berdampak sangat baik bagi perekonomian.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Prabowo resmikan 13 proyek hilirisasi Rp116 triliun di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

1. Prabowo Resmikan 13 Proyek Hilirisasi

Prabowo menegaskan bahwa peresmian pembangunan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Menurut pendapat saya cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” tegas Prabowo mengawali sambutannya dalam peresmian pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).



Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan hilirisasi nasional. “Dan berapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi 6 lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat kelima keenam Insyaallah tahun ini juga," katanya.

2. Daftar 13 Proyek Hilirisasi

Berikut 13 proyek hilirisasi tahap II yang diresmikan Presiden Prabowo

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)