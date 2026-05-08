Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Dukungan Negara ASEAN Wujudkan Proyek PLTS 100 GW di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |08:49 WIB
Prabowo Minta Dukungan Negara ASEAN Wujudkan Proyek PLTS 100 GW di Indonesia
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang tengah dikembangkan Indonesia sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Kamis (7/5) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kawasan ASEAN memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, hingga energi angin yang dapat menjadi fondasi ketahanan energi kawasan di masa depan.

"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," ujarnya dalam keterangan siaran pers yang diterima Jumat (8/5/2026). 

Presiden menilai kerja sama lintas negara menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Karena itu, ia mendorong negara-negara anggota BIMP-EAGA untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur energi hijau, termasuk proyek tenaga air di Kalimantan, pengembangan energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di kawasan pesisir.

"Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek-proyek energi bersih yang dibangun dalam kerja sama subregional ASEAN akan membuka akses listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216653/presiden_prabowo-p8Dl_large.jpg
Prabowo Soroti Arus Modal Keluar Indonesia, Ini Langkah Menkeu dan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/455/3216609/airlangga-SVz0_large.jpg
Prabowo Mau Kredit Rakyat Bunga 5 Persen, Airlangga: Sudah Dipersiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216558/purbaya-ZI7G_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya, Airlangga hingga Gubernur BI ke Istana: Diskusi Masalah Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216174/presiden_prabowo-ETnj_large.jpg
5 Fakta Prabowo Beri 4 Kado untuk Buruh di May Day 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/470/3216173/presiden_prabowo-L3uy_large.jpg
4 Fakta Prabowo Akan Bangun Kota-Kota Baru, Ada 100 Ribu Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215781/prabowo_subianto-LTay_large.jpg
5 Fakta Prabowo Resmikan 13 Proyek Hilirisasi Rp116 Triliun hingga Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement