Ojol Kini Bisa Pakai Motor Listrik Rp55 Ribu per Hari, Ini Caranya

JAKARTA - Peralihan mitra ojek online (ojol) ke motor listrik saat ini semakin mudah seiring hadirnya skema pembiayaan baru yang menawarkan cicilan harian.

Mitra pengemudi dapat mengakses pembiayaan dengan angsuran flat Rp55.000 per hari selama 490 hari, disertai suku bunga yang disebut terjangkau dan tanpa biaya keterlambatan.

Skema tersebut disusun untuk menyesuaikan pola pendapatan harian mitra ojol, sehingga diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan arus kas harian.

Program tersebut diperkenalkan Atome Finance Indonesia untuk membantu pengemudi ojol memiliki kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Model pembayaran ini dirancang mengikuti pola pendapatan harian mitra ojol.

Menurut Head of Business & Commercial Structuring Atome, Rully Posumah, skema itu diharapkan dapat membantu pengemudi menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas.

"Jadi dengan adanya program ini, kami harap dapat meningkatkan produktivitas mitra ojol sekaligus menekan biaya operasional,” ujar Rully dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).