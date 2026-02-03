Prabowo Akan Bertemu Trump soal Tarif RI-AS, Seskab Teddy: Sedang Dibahas

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri sedang membahas rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikar Donald Trump terkait tarif impor.

"Sedang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri, nanti Pak Menlu yang akan menyampaikan," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026)

Seskab Teddy menjelaskan, pertemuan kedua kepala negara itu akan diputuskan segera usai beberapa diskusi yang terjadi antara kedua negara.

"Tentunya sudah ada perbinjangan dan beberapa kali bertemu, itu nanti akan diputuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan mundurnya target penyelesaian dari akhir Januari ke Februari 2026 disebut semata-mata karena penyesuaian jadwal pertemuan kedua kepala negara.