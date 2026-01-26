Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |11:38 WIB
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa?
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa? (Foto: Instagram Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (25/1/2026). Hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bahas apa?

Dalam pertemuan itu, Prabowo ingin mengecek perkembangan program strategis dari para Menteri.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” demikian keterangan yang disampaikan di akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menerima laporan terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Kemudian, Presiden juga menerima laporan dari sektor energi minyak dan gas dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

“Update mengenai sektor kerja sama pendidikan perguruan tinggi, teknik dan minerba dari Mendiktisaintek. Selanjutnya, dari sektor perbankan dari Menteri Keuangan,” ujarnya.

 

