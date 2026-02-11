Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 5 Konglomerat Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (10/2/2026) malam.

"Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB," tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet, pada Rabu (11/2/2026).

Lima pengusaha nasional tersebut yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Seskab Teddy mengungkapkan bahwa di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.

"Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta jedaulatan pangan dan energi," ujarnya.