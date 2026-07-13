Prabowo: BUMN Sumber Korupsi, Akan Ditertibkan!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menertibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurut Prabowo, selama ini BUMN merupakan sumber korupsi.

"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," kata Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026) .

Prabowo memperingatkan kepada para koruptor untuk menyetop praktik kotor mereka. Prabowo menegaskan bahwa rakyat sudah tidak bodoh lagi. Prabowo mengultimatum para koruptor mengembalikan kekayaan rakyat itu.

"Saudara ingin Presiden-mu bicara apa adanya kan? Saya peringatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau, hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik," tuturnya.

Prabowo menjelaskan, Indonesia sebenarnya bangsa yang pemaaf. Hanya saja, kata dia, rakyat tetap membutuhkan keadilan dan kesejahteraan.