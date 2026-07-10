Prabowo Resmikan Bendungan Meninting dan 4 Lainnya di Lombok, Telan Anggaran Rp9,79 Triliun

LOMBOK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini Jumat (10/7/2026).

Prabowo meresmikan kegiatan ini secara simbolis dengan menekan tombol sirine bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhyono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Bismillahirahmanirahim, pada siang hari ini Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat tuhan yang maha besar, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini saya resmikan bendungan Meninting NTB,” kata Prabowo.

“Bendungan Keureuto di Provinsi Aceh, Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Provinsi Bali,” sambungnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhyono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.