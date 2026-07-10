Prabowo: Hari Ini Kita Setop Impor Solar

LOMBOK - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa mulai hari ini, Indonesia mulai menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Hal ini seiring implementasi BBM baru dengan peluncuran mandatori biodiesel B50.

Hal itu disampaikan Prabowo di sela-sela kegiatan peresmian Bendungan Meninting dan 4 bendungan lainnya di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

“Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Indonesia negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati, dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50 persen dari kelapa sawit,” kata Prabowo.

“Dan mulai hari-hari ini, kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri," sambung Prabowo.

Dengan diluncurkannya B50 ini, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bisa menghemat devisa mencapai Rp 170 triliun.