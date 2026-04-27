HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Rp 900.000 Cair Lagi di Mei 2026?

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |20:05 WIB
BLT Kesra (Foto: Okezone)
JAKARTA - BLT kesra Rp 900.000 cair lagi di Mei 2026? Banyak unggahan yang menyatakan BLT Kesra Rp 900.000 akan cair pada Mei 2026. Kabar ini menarik perhatian masyarakat, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Namun, di tengah maraknya informasi tersebut, penting untuk memahami fakta sebenarnya agar tidak terjebak pada informasi yang keliru. 

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (27/4/2026) mengenai kebenaran BLT Kesra 2026, termasuk penjelasan resmi, kriteria penerima, serta cara mengecek status bansos dengan benar. 

Pemerintah menegaskan bahwa BLT Kesra merupakan program tambahan yang penyalurannya tercatat hanya sampai akhir tahun 2025. Belum terdapat kebijakan atau pengumuman resmi terkait kelanjutan program ini untuk tahun anggaran 2026.

Informasi mengenai pendaftaran maupun pencairan BLT Kesra 2026 yang beredar di media sosial, termasuk yang menyebut pencairan pada Mei 2026, telah dipastikan tidak benar.

Konten tersebut diketahui merupakan bagian dari modus penipuan yang bertujuan untuk mengelabui masyarakat agar memberikan data pribadi. 

Bahkan, sebagian konten tersebut merupakan hasil dari generatif artificial intelligence (AI).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada program BLT Kesra yang dijadwalkan cair pada tahun 2026.

Cara Cek Status Penerima Bansos Secara Resmi

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205849/blt-h7JI_large.jpg
Apakah BLT Kesra Rp900.000 Akan Cair Jelang Lebaran 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199756/blt-inE8_large.jpg
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197182/bansos_cair-LMsX_large.jpg
Ini Besaran BLT dan Bansos PKH Cair di Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197177/blt-Jn2R_large.jpg
BLT dan Bansos PKH Disalurkan Mulai Februari 2026, Cair Dapat Rp600.000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196881/blt_kesra-5xzq_large.jpg
Cek Fakta, Apakah BLT Kesra Rp900.000 Cair Lagi 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
