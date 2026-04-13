Penebalan Bansos Ada BLT Tambahan 2026, Mensos: Tunggu Kebijakan Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |14:41 WIB
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah efisiensi dalam rangka penghematan energi, mitigasi gelojak ketidakpastian global. Meski begitu Mensos meminta untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. 

"Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika berkaca pada kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025. "Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," katanya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," papar Gus Ipul.

 

Berita Terkait
Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Lagi di April 2026! Cek Rekening, Ini Daftar Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211079/bansos-iEdB_large.jpg
Berikut Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/622/3210630/bansos_cair-j6KL_large.png
Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210327/bansos-EGPs_large.jpg
Berikut Cara Cek Penerima Bansos di April 2026, BLT Rp600.000 Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210183/bansos-ogmv_large.jpg
Daftar Bansos yang Cair April 2026, Ada PKH, BPNT, BLT dan Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209762/bansos_cair-RJta_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos di April 2026, BLT Rp600.000 Cair
