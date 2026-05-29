Ini Cara Cek Penerima Bansos di Perlinsos, Siapkan NIK KTP

JAKARTA - Cara mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) di portal digital Perlindungan Sosial (Perlinsos). Masyarakat dapat mengecek status kelayakan sebagai penerima bansos secara mandiri melalui portal digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang disiapkan pemerintah.

“Jadi masyarakat bisa masuk ke portal Perlinsos, yang belakangnya go.id,” kata Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mira Tayyiba di Kantor Kemkomdigi, Jakarta.

Dia menjelaskan, masyarakat nantinya diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk proses verifikasi identitas. Sistem kemudian akan melakukan verifikasi pemilik identitas.

Setelah itu, sistem melakukan pemindaian wajah yang disandingkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Pengguna kemudian dapat memilih jenis bantuan sosial yang ingin diakses, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Mira mengatakan, di balik portal Perlinsos, sistem akan melakukan pertukaran data antar lembaga pemerintah untuk menentukan apakah penerima rilis memenuhi syarat sebagai penerima manfaat atau tidak.

“Misalnya ada pertanyaan ‘Apakah Anda ASN?’. Kalau iya, itu penggugur. Kemudian ada pertanyaan seperti apakah punya kendaraan roda empat dan lainnya,” ujarnya.