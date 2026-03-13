Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lonjakan Penumpang di Bandara Soetta Diprediksi Tembus 3,01 Juta Orang pada Mudik Lebaran 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |15:53 WIB
Lonjakan Penumpang di Bandara Soetta Diprediksi Tembus 3,01 Juta Orang pada Mudik Lebaran 2026
Penumpang Pesawat Terbang Mudik Lebaran 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperkirakan 3,01 juta orang melakukan mudik menggunakan pesawat selama periode angkutan lebaran. 

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi mengatakan, dalam menghadapi potensi lonjakan pergerakan penumpang selama periode mudik dan arus balik, Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan empat titik Posko Angkutan Lebaran, yaitu Posko Utama di Terminal 1B serta Posko Layanan di Terminal 1C, Terminal 2E, dan Terminal 3 Gate 3 Keberangkatan. 

"Dengan proyeksi lebih dari 3 juta penumpang serta dukungan penerbangan tambahan, kami memastikan seluruh fasilitas, personel, dan koordinasi antar stakeholder berjalan optimal agar perjalanan para pengguna jasa tetap aman, nyaman, dan lancar," ujar Heru dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026). 

Posko ini menjadi pusat koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan, keamanan, serta kelancaran operasional selama periode Angkutan Lebaran. Posko Terpadu dan Posko Layanan  juga akan beroperasi 24 jam sebagai pusat koordinasi utama selama masa operasional Angkutan Lebaran.

Ia menyebut, berdasarkan proyeksi total pergerakan penumpang selama periode Angkutan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 3.010.993 penumpang, atau meningkat 2,22 persen dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini diperkirakan terjadi baik pada rute domestik maupun internasional seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur Lebaran.

Sementara itu, pergerakan pesawat selama periode tersebut diprediksi mencapai 19.891 penerbangan, meningkat 3,43 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk mengakomodasi peningkatan permintaan perjalanan udara, maskapai juga telah mengajukan 735 penerbangan tambahan (extra flight) yang terdiri dari 365 penerbangan domestik dan 370 penerbangan internasional.

Adapun puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 dengan jumlah 187.202 penumpang dan 1.193 penerbangan. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2026 dengan 198.387 penumpang dan 1.221 penerbangan dalam satu hari.

 

1 2
