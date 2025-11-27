Apakah Bansos BLT Kesra akan Berlanjut hingga 2026?

JAKARTA – Apakah bantuan sosial BLT Kesra akan berlanjut hingga 2026? Jawabannya belum pasti, karena BLT Kesra dalam paket stimulus hanya diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BLT tambahan ini diberikan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan tersebut. Jumlah ini meningkat dibandingkan program BLT reguler dan diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako,” ungkap Airlangga.

Oleh karena itu, kelanjutan Bansos BLT Kesra di tahun depan belum ada kepastian. Namun, menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, pemerintah bakal fokus menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok yang benar-benar tidak mampu, terutama lansia dan penyandang disabilitas.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dengan membedakan perlakuan antara kelompok non-produktif dan produktif.

"Bansos akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara," ujarnya.